Voitures électriques, autonomes, connectées mais aussi nouveaux usages comme l’autopartage …le monde de l’automobile est en pleine mutation. Pour autant, les voitures font toujours partie de notre quotidien et il faut bien former ceux qui vont les construire, les entretenir, les réparer, comme au lycée des métiers de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Les métiers de l’automobile recrutent ! Les 130 élèves qui suivent chaque année des formations au lycée de Pont-de-Buis sont donc bien inspirés. Cependant, ces métiers évoluent : outre la carrosserie et la maintenance des véhicules (CAP et Bac professionnel), le lycée propose à la rentrée prochaine une formation en alternance FCIL en maintenance des nouvelles technologies automobiles. Une dizaine d’élèves pourront suivre ce cursus de 8 mois après un baccalauréat pro pour apprendre la maintenance des systèmes d’aide à la conduite, des systèmes connectés, l’étude des réseaux multiplexés, la mécanique préventive…

Projets pédagogiques toutes disciplines

Autre intérêt du lycée des métiers de Pont-de-Buis, son internat où logent 80 % des élèves. Et les actions pédagogiques culturelles, sportives, scientifiques, civiques entre autres. Les élèves assistent chaque année à 3 ou 4 spectacles de l’Atelier culturel de Landerneau et 3 concerts du Run ar puns de Châteaulin. Cette année le lycée accueille Xavier Laporte en résidence d’artiste sur les musiques actuelles. Des élèves de différents classes participent à ce projet qui mêle écriture et MAO (musique assistée par ordinateur) à base de sons captés dans les ateliers du lycée. Les projets permettent à la fois aux élèves d’exprimer leur créativité artistique mais aussi de s’essayer à la gestion de projet, voire au management.

Insertion professionnelle

Autre projet mené cette année : la classe en entreprise ou classe inversée (on part d’une situation réelle et on aboutit à la construction de compétences) dans le cadre des journées de l’innovation à Rennes. Pendant une journée les élèves d’une classe de première ont été immergés dans l’entreprise Mercedes de Quimper, au contact de la réalité professionnelle et notamment des nouveaux métiers de l’automobile.

L e lycée professionnel de Pont-de-Buis organise deux portes ouvertes :

samedi 10 février 2018 et samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h.

