Publié le 06 février 2018 par admin

STW2, nouvel ep de Killason….

….Les temps changent

Killason, Aka, Markus Dossavi – Gourdot, jeune Français de 22 ans nous offre la suite de stw1 dans les bacs depuis le 26 janvier dernier !

Suite logique de STW1, sorti il y a moins d’un an. STW2 poursuit son chemin dans l’exploration des ambiances urbaines et des rythmes surdynamisants. Killason est un beatmaker mais pas seulement. Il est chef d’orchestre d’une entreprise d’art total maitrisant aussi bien les claviers sonores que graphiques.

On l’a vu l’été dernier sur la scène des vieilles Charrues #2017 et franchement, chapeau bas ! Killason est un performer hors pair, seul sur scène ou accompagné du Crew de la Hiphop newshool, on était sous le charme !!

Et puis voila on découvre ses incursions dans la mode comme ce clip pour Yves Saint Laurent !

Vraiment les temps changent ! Moi qui ai grandit avec les Beuveries des Ramones je ne comprends plus rien à notre époque ! qu’importe STW2 m’a emporté et comme qui dirait, le son y a que ça de vrai!