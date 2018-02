Publié le 07 février 2018 par admin

L’association faire connaitre la culture bretonne au travers de nombreuses actions sur son territoire.

Depuis sa création en 1992, Musik An Arvorig favorise l’apprentissage de la musique bretonne. L’association va à la rencontre des habitants pour diffuser et faire découvrir la pratique de nombreuses instruments. Stéphane Riou, permanent de l’association sera avec nous pour nous présenter et évoquer un fest noz à Chateauneuf du Faou qui aura lieu le samedi 10 février. En amont de ce fest-noz, des stages sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles.

Les intervenants choisis sont tous des référents dans le domaine étudié. Il faut noter que l’ensemble des stagiaires sera invité au Fest-Noz qui clôturera cette journée et qui sera animé par Koudask, Le Panse/Bourdonnais, Paotred ar Riwall, Fagon/Perroches et Conan/Le Mapihan. A la fin des stages, Musik An Arvorig accueillera l’ensemble des stagiaires à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf du Faou.

En deuxième partie d’émission, Véronique vous propose de découvrir Amélie les Crayons. Lumineux, enjoué, rythmé, percussif, virevoltant, comme un bal extraordinaire où les danseurs, connectés par le pas, ne font plus qu’un, on y retrouvera toute une ribambelle de nouveaux morceaux ainsi que les plus anciens sous de nouvelles formes. A découvrir le 17 février à l’Arthémuse de Briec.