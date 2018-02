Publié le 08 février 2018 par admin

Les écoles du Nivot à Lopérec forment chaque année plus de 200 élèves de la 4e à Bac+3 aux métiers de l’élevage et de la forêt. Grâce aux ateliers de production porcine, laitière et au domaine forestier, l’enseignement est très concret.

Le Nivot vous accueille lors de ses portes-ouvertes le vendredi 9 février 2018 de 16 h à 18 h et les samedi 10 février 2018 de 9 h à 18 h.

La filière agricole souffre d’un manque de main-d’œuvre, notamment dans le Finistère. Choisir les métiers de l’élevage permet donc de trouver facilement du travail. Un emploi de production agricole génère aussi 5 emplois dans des secteurs connexes : insémination, commercialisation de matériels, produits, aliments pour les animaux, etc.

Le secteur forestier recrute aussi, à l’échelle de la région Bretagne et dans toute la France, car la filière bois est en plein essor.

Une vraie production pour expérimenter

Au Nivot, dès la quatrième, on pratique un enseignement sur le terrain grâce aux ateliers : un élevage de 100 truies et un autre de vaches normandes, une race mixte qui produit lait et viande, sans oublier le domaine forestier de 260 hectares aux essences variées. Les élèves suivent les matières classiques le matin et vont travailler dans les ateliers d’après-midi, avec les autres élèves plus âgés qui peuvent leur transmettre leurs expériences. Ils peuvent aussi réaliser des tests et expérimentations à la demande des professionnels du secteur.

Les différentes formations dispensées au Nivot :

Un collège technologique (4e et 3e)

2 baccalauréats professionnels (Conduite et gestion de l’exploitation agricole et Travaux forestiers)

Une seconde générale – bac S (option écologie agronomie) et un bac technologique STAV « agronomie et sciences du vivant »

2 BTS (Production animale et Gestion forestière)

Une licence pro en contrat de professionnalisation « management des organisations »

Comme l’établissement est en pleine campagne, dans les monts d’Arrée à Lopérec, 90 % des élèves sont hébergés dans son internat et immergés dans un milieu rural.

Chaque année, l’établissement catholique propose un rendez-vous pour faire découvrir ses métiers dans une ambiance festive : la prochaine fête du Nivot aura lieu le 10 mai 2018.

