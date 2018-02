Publié le 08 février 2018 par admin

A la médiathèque de Quimerc’h, une exposition ludique permet de découvrir l’histoire des métiers dans le Finistère depuis le XIXe siècle. Une réalisation des archives départementales.

Histoire et économie locale

Luttes sociales, développement du loisir, passage d’une activité essentiellement agricole à des emplois tertiaires … on parcourt l’histoire économique du Finistère sur près de deux siècles. Ce sont les archives privées des entreprises finistériennes et surtout les archives publiques les concernant qui ont été exploitées et valorisées par Maël Cariou, médiateur au service des archives départementales, avec la complicité de Sandrine Berger, scénographe et de La Volumerie.

Interactivité et scénographie ludique

Photographies, vidéos de l’Ina, animations dessinées, textes… l’exposition est conçue pour tous publics et en particulier les scolaires.

Le monde du travail en Finistère à travers les archives 1800 / 1970, exposition des archives départementales, dans le cadre d’une saison culturelle menée depuis 2016 est à voir à la médiathèque de Quimerc’h jusqu’à mi-avril.

Bibliographie

Histoire d’entreprendre, le monde du travail à travers les archives, ouvrage collectif sous la direction de Maël Cariou, édité chez Locus Solus.