Publié le 09 février 2018 par admin

Amélie-les-crayons c’est une chanteuse …mais au départ elle était comédienne, spécialisée dans le théâtre de rue. Donc forcément sur scène, c’est spectaculaire. Mille Ponts, son nouvel album et nouveau spectacle, parle de la transmission entre les générations : à 40 ans, Amélie se sent comme une passerelle entre sa mère et sa fille. Musicalement, l’album fait la part belle aux percussions, qu’Amélie a piochées dans la musique traditionnelle bretonne, avec un soupçon de marimba (xylophone africain) en plus.

Sur scène, un chorégraphe a conseillé l’équipe qui évolue de nouveau autour d’un grand piano, brillant et pailleté cette fois !

Mille Ponts d’Amélie-les-crayons

c’est à l’Arthémuse de Briec le 17 février 2018.