L’invité du jour : Pierre-Henri Juhel pour Le festival Oups ! C’est du théâtre dans la ville à travers la ville et pour la ville de Brest et tous ses habitants. La 13e édition de ce festival se tiendra du 15 au 25 février prochain dans des lieux investis tous spécialement : des centres sociaux de quartier, des Maisons Pour Tous, des médiathèques, mais aussi des théâtres bien connus comme la scène nationale du Quartz, le Mac Orlan et la Maison du Théâtre. Les spectacles s’adressent à un public large, allant de la petite enfance (0-3 ans) aux adultes.

Nous irons dans cette émission, faire un tour du côté du Run ar Puns. Les rennais de Colorado était de passage dans la salle chateaulinoise. Les élèves de 3ème prépa Pro du collège et lycée des métiers à Pleyben ont pu les interviewer. Le groupe vient de sortir un nouvel EP et a pu proposer un set electro pop hier soir. Une interview réalisée backstage juste avant de monter sur scène.

Au programme de ce LEM également : Astropolis d’Hiver du 20 au 26 févier. Jessica, chargé de communication nous présente cette 7ème édition d’Astropolis d’hiver.

Retrouvez le programme complet du festival Oups ! en cliquant sur le lien ci-dessous

http://www.oups-brest.com/images/PDF/programme2018.pdf