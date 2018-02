Publié le 09 février 2018 par admin

Concerts

Un Apérozik avec Kan Ha Biskoul au Vintage au Faou à partir de 19h30 ce 9 février 2018.



Un vendredi par mois, c’est Tost An Tan au Run ar Puns de Châteaulin, avec des groupes et des musiciens amateurs, au coin du feu, pour des sessions musicales conviviales : ce 9 février 2018, c’est Tarantula (rock français).

Le chanteur français Ours est en concert au Vauban à Brest ce 9 février 2018.

Le groupe de pop bizarre BRNS est à La Carène à Brest ce 9 février 2018.

Rodolphe Burger & invités (rock) au Quartz à Brest le 10 février 2018.

Du rock aussi avec Wicked + Le Mamooth à l’Arvest de Pleyben le 10 février 2018.

Magyd Cherfi (sans Zebda) au Vauban le 10 février 2018.

Donal Lunny, Andy Irvine & Paddy Glackin (musique irlandaise) à l’espace Glenmor de Carhaix le 11 février 2018.



Festivals et spectacles

Venise n’est pas en Italie, une pièce d’Ivan Calbérac avec Thomas Solivérès seul en scène, pour un voyage initiatique et drôlatique sur les relations parents/enfants, à l’Arthémuse de Briec le 9 février 2018.

Ce samedi 10 février 2018, c’est gratuit au festival de nouveau cirque Circonova à Quimper : 2 compagnies d’art de la rue vous attendent au centre-ville et dans la cour du collège La Sablière, et un spectacle est aussi proposé dans les murs du théâtre de Cornouaille. Le festival continue jusqu’au 23 février 2018.

Les gras de Douarnenez, c’est LE carnaval à ne pas manquer en Finistère, du 10 au 14 février 2018 : défilés et bals costumés, noce des Gras, course des garçons de café, intronisation et crémation du Den Paolig.

Le poids d’un fantôme : un spectacle proposé par Très tôt théâtre, qui prouve que les fantômes sont bavards ! A déguster dès 6 ans, à Quimper le 11 février 2018.

Sorties nature

Mettez vos bottes, prenez vos jumelles et suivez le guide ! Découvrez les prés salés et la vasière de la rade de Brest, la frange haute du rivage, recouverte par la mer à marée haute, avec une végétation rase, qui « aime le sel ». Ils freinent la houle et limitent ainsi l’érosion des rivages. Ils piègent les sédiments. Les oiseaux viennent s’y reposer, les poissons s’y nourrir et des petits crustacés et mollusques y vivent. Samedi 10 février 2018 de 14h à 16h, départ du port de Daoulas (rive gauche). Gratuit et tout public (marche d’environ 2h). Sur inscription au 02 98 81 90 08 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)

L’association Addes de Botmeur participe à la journée mondiale des zones humides le 11 février 2018, avec une randonnée des sommets et des sources (sur réservation).

Conférences

Samedi 10 février 2018 au lycée de l’Aulne à Châteaulin, conférence « sur la route des épices » leur histoire, leurs utilisations en cuisine et leurs bienfaits.

Foires, salons, braderies

Dans le cadre des travaux de rénovation du village vacances VVF Villages à Argol, la Communauté de communes de presqu’île de Crozon Aulne maritime organise une vente de meubles d’occasion ouverte à tous. Meubles en bois massif, à rafraîchir, quantités limitées, à enlever le jour même. Achats à régler sur place, par chèque uniquement à l’ordre du Trésor public. Vendredi 9 février 2018 de 14h à 17h30 au Village vacances VVF Ar Menez, Toull an Anken à Argol.