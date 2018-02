Publié le 10 février 2018 par Basile

C’est le yoyo des températures hivernales !

C’est le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 09 février 2018 vers 19h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

« Situation générale le vendredi 9 février 2018 à 06H UTC :



Thalweg de la Mer de Norvège au golfe de Gascogne se décalant vers l’est.

Dorsale se renforçant ce vendredi des Açores aux îles britanniques, puis s’affaissant vers l’Espagne [ce samedi].

Nouveau thalweg atlantique abordant le nord-ouest des îles britanniques [dans la nuit de vendredi à samedi], s’enfonçant en Mer du Nord puis en Manche [ce samedi] en journée, et atteignant le golfe de Gascogne [cet] après-midi. «

Samedi

Le ciel couvert très vite à l’aube apporte les premières gouttes de pluie en cours de matinée par l’ouest.

Il va pleuvoir pour le reste de cette journée, pour un cumul de 8 à 15mm environ. Les plus fortes précipitations devraient se produire entre 17 et 19h au passage du front froid.

Il fait de -1 à 5°C en fin de nuit puis la douceur débarque avec de 6 à 10°C de l’intérieur vers les côtes sous le front pluvieux en journée. Et on pourrait même atteindre 9 a 11°C en soirée, un véritable choc thermique.

Le vent dominant est au sud-ouest et se renforce pour atteindre de 70 à 80 km/h en rafale sur les côtes ouest.

Dimanche

Le vent s’oriente nord-ouest modéré à soutenu, apportant un lot d’averses et de giboulées parfois orageuses dans une atmosphère à nouveau froide.

Le matin il fera entre 4 et 8°C, mais les températures pourraient continuer de chuter en journée et le soir il ferait entre 0 et 4°C. C’est en soirée que des averses de neige sont à nouveau possibles sur le nord et le centre du département.

De ce fait on sera prudent le lundi matin avec un risque de routes glissantes à confirmer.

Après une accalmie lundi et des averses de plus en plus rares, pour des éclaircies de plus en plus larges, de nouveaux fronts pluvieux, accompagnés peut-être de vents forts et d’une nouvelle vague de douceur, aborderaient le Finistère mardi et mercredi.

