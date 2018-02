Publié le 13 février 2018 par admin

C’est parce que leur fils a survécu à une tumeur au cerveau, et parce que les cancers des enfants sont différents de ceux des adultes, que Christian L’Hostis et sa femme ont lancé l’association E.S.CA.PE. (Ensemble solidaires contre les cancers pédiatriques).

Basée à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h et fondée en 2014, l‘association E.S.CA.PE. est la seule du Finistère dont l’objectif est avant tout de récolter des fonds pour la recherche médicale, même si elle peut aussi aider financièrement les enfants malades et leurs familles.

Des cancers très différents de ceux des adultes

Les cancers pédiatriques sont en effet très différents de ceux des adultes. Ils nécessitent donc des traitements spécifiques. 2500 enfants sont touchés chaque année par un cancer (surtout des leucémies) et 500 en meurent. Comme ces maladies restent rares, les laboratoires de recherche s’orientent moins souvent vers elles.

Après avoir aidé leur fils de 13 ans à surmonter une tumeur au cerveau censée être inopérable et inguérissable, Edith et Christian et L’Hostis ont décidé de fonder l’association. Grâce à ses actions, elle a dirigé vers la recherche plus de 60 000 € et ce n’est pas terminé ! Elle ouvre une nouvelle antenne au Relecq-Kerhuon et elle propose régulièrement des événements et des actions pour collecter des fonds.

ESCAP’ades à Pont-de-Buis le 18 février 2018

Vous aussi pouvez contribuer en participant aux ESCAP’ades, juste après la journée internationale des cancers de l’enfant. Dimanche 18 février 2018 de 8h30 à 15h30 à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis, quatre randonnées pédestres sont proposées (de 5 à 20 km) mais aussi un atelier de body box fit et un défi des 18 000 km ; la participation est de 5 € par adulte.

Retrouvez les détails et les autres rendez-vous sur la page Facebook de l’association ESCAPE

Playlist de l’émission

Diron animal, Don’t stop. Samedi 17 février 2018 au Run ar puns de Châteaulin.

The red goes black, Mr Something. Le 14 février 2018 au Novomax à Quimper