Publié le 13 février 2018 par admin

Les Entrepreneurs bretons est un réseau original qui associe dirigeants d’entreprises, indépendants, et aussi d’autres réseaux ou pôles économiques, y compris ceux de l’économie sociale et solidaire. Un savant mélange qui associe aussi culture et économie comme lors de cette conférence du 8 mars 2018.

« On aime être là où on ne nous attend pas » explique Franck Donnas, président fondateur de l’association, lancée en 2015.

Et en effet, Les Entrepreneurs bretons peuvent surprendre, même dans leur berceau quimpérois où ils animent le volet économie du festival de Cornouaille.

Autre particularité de ce réseau : ses partenariats avec des entités comme l’association Point bzh (extension internet bretonne) ou encore la plateforme de financement participatif GwenneG.

L’économie sociale et solidaire incluse

Enseignant de la licence professionnelle Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire de l’IUT de Quimper, Franck Donnas a d’emblée inclus dans le réseau le pôle Adess29. Des associations, des fondations ou des mutuelles peuvent donc côtoyer les sociétés ou les travailleurs indépendants, quitte à provoquer un « choc de cultures ».

Culture et économie

Ce sont d’ailleurs des étudiants de la licence pro qui organisent la conférence du 8 mars 2018 à 19h30 dans les locaux de la Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay. Ouverte à tous et destinée à faire connaître Les Entrepreneurs bretons, elle aura pour thème « festivals et territoire ». Les présidents du festival de Cornouaille et du Breizh Wind ainsi qu’un représentant de la mutuelle MGEN et un élu viendront expliquer comment les manifestations culturelles favorisent le développement économique.