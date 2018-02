Publié le 14 février 2018 par admin

L’émission du midi prend la direction de Chateauneuf-du-Faou avec l’association Jazz Kreizh Breizh.

L’association organise une journée jazz sur Pleyben à l’Arvest : Le 23 février à partir de 14h30, ce sera une conférence dédiée à l’histoire du Jazz et le soir ce sera une soirée-concert avec le groupe Good Time Jazz accompagné de la Swing Factory.

Au travers de cette journée, c’est tout le travail de l’association Kreiz Breizh Jazz qui sera mis en valeur. Ce sera aussi le sujet de la première partie d’émission : découvrir une association qui met en valeur le jazz en centre-Bretagne via des actions culturelles et la mise en place du Fest Jazz, fin juillet à Chateauneuf-du-Faou. Si vous êtes attentifs, quelques exclusivités sont à découvrir dans cette émission !

En deuxième partie d’émission, nous irons à Crozon avec l’école de musique et de danse Kaniri Ar mor. Yannick Bitter, directeur de l’école sera avec nous par téléphone. L’école organise des stages de danse et de musique : Un stage est de percussions est par exemple organisé ce week-end à Telgruc, découvrez les infos sur ce stage en cliquant ici !

Toutes les infos :

http://www.kaniri.com/

http://www.fest-jazz.com/

https://www.helloasso.com/associations/association-jazz-kreiz-breizh-fest-jazz

Ecoutez l’émission