Publié le 15 février 2018 par admin

Communiqué de Radio Évasion à propos des élections municipales du Faou

Radio Évasion aurait souhaité organiser un débat sur son antenne avant les élections municipales anticipées du Faou, dont le premier tour aura lieu le 18 février 2018.

Comme notre territoire de diffusion dépasse largement la commune, une seule émission nous paraissait suffisante, en l’occurrence un débat entre les trois représentants des listes candidates dans l’émission du midi, en direct.

Malheureusement, ce débat ne pourra être programmé.

Radio Évasion rappelle qu’elle est une radio associative et que l’indépendance est inscrite dans ses statuts.

Quand Radio Évasion organise des débats électoraux sur son antenne, elle entend rester seule maîtresse de l’événement. Les intervenants sont des invités pas des coorganisateurs. En l’occurrence, pour l’organisation interne de ce débat, chaque liste a reçu par mail les mêmes informations aux mêmes moments. Aucune communication officielle de Radio Évasion n’a eu lieu jusqu’à présent puisque rien n’était arrêté.

Radio Évasion ne saurait être tenue pour responsable des récupérations politiques diverses et ne peut que prendre acte des refus de participation.

Les seules directives de campagne électorale que Radio Évasion est tenue de suivre sont celles du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Comme les conditions d’un débat serein et équilibré ne sont pas réunies, il n’y aura pas de plateau électoral en direct dans l’émission du midi ce vendredi 16 décembre 2018.

Radio Évasion est une radio citoyenne et invite donc tous les électeurs du Faou à se rendre aux urnes pour désigner leur nouveau conseil municipal, dimanche 18 février 2018.

Pourquoi ces élections municipales au Faou ?

Lorsque le conseil municipal a perdu, le tiers de ses membres pour cause de démissions ou de décès, l’article L258 du code électoral impose des élections dans un délai de 3 mois à dater de la dernière vacance.

On appelle cela des élections complémentaires.

Elles sont dites « partielles » quand il suffit de procéder à l’élection d’une partie du conseil du conseil municipal.

Mais ces élections complémentaires peuvent aussi être « intégrales » s’il faut renouveler la totalité du conseil municipal.

La commune du Faou compte un peu plus de 1700 habitants.

Or, dans les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste

Si un siège devient vacant, il est pourvu par le « suivant de liste », c’est à dire par le candidat qui vient immédiatement après le dernier élu de la liste,

mais quand il n’y a plus de « suivant de liste », il est procédé au renouvellement intégral.

C’est donc ce qui arrive au Faou, commune de plus de 1000 habitants qui compte 19 conseillers : comme il y avait 7 sièges vacants, il fallait donc organiser ces élections intégrales.

Les électeurs voteront le 18 février 2018 (et le 25 février si un second tour est nécessaire). Et ce sera un scrutin de liste.

Quelles sont les listes en présence ?

Il y en a trois :

Les électeurs faouistes ont reçu les professions de foi par courrier, ils ont pu assister aux réunions publiques et lire différents articles de presse pour connaître les projets des candidats.

Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales du Faou ?

L’électeur doit choisir une liste complète ; il ne peut pas rayer certains noms de la liste.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.

S’il n’y a pas de majorité absolue au premier tour, on organise un second tour, et là, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes. Les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste qui a recueilli plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

Et c’est seulement une fois le conseil municipal élu que les conseillers élisent le maire, autrement dit le président du conseil municipal (généralement, la tête de la liste majoritaire). Le vote a lieu à bulletin secret lors de la première réunion du conseil qui doit avoir lieu le vendredi et le dimanche qui suit l’élection complète.

Et quand la commune compte moins de 1000 habitants ?

À Roscanvel, il y aura aussi des municipales complémentaires suite à des démissions de conseillers et à l’absence de « suivant de liste ». Mais ces municipales complémentaires seront partielles et ne porteront que sur les 6 postes vacants. L’élection se fera au scrutin majoritaire : les candidats devront avoir la majorité des suffrages exprimés et au moins le quart des voix des électeurs inscrits pour l’emporter.

Le premier tour aura lieu le 18 mars et si besoin un second tour le 25 mars 2018.

Le même cas de figure s’était présenté à Collorec en novembre dernier.

Pour en savoir plus, consultez le site de la préfecture du Finistère