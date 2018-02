Publié le 15 février 2018 par admin

A la ferme de Kastell-Dinn, les animaux sont médiateurs. Chiens, ânes, chats, chèvre, mouton, oies et poules régulent les troubles du comportement ou le mal-être des enfants que reçoit Marie-Anne Fourn.

Dans sa ferme de Kastell Dinn à Rosnoën, Marie-Anne Fourn élève des labradors, réputés pour leur caractère sociable et leur intelligence. Elle abrite aussi cinq chats, deux ânes, des poules et des oies, une chèvre et un mouton. Tous ont un rôle bien défini. Marie-Anne s’appuie sur eux pour aider les enfants qu’elle reçoit lors de séances de 45 minutes à 2 heures.

Un cadre naturel et apaisant

Grâce à la médiation par l’animal, on peut améliorer bien des situations : des phobies sociales, à la dépression, en passant par les troubles autistiques ou même un mal-être… C’est en cherchant à aider son fils aîné en grandes difficultés scolaires et particulièrement fermé qu’elle a eu l’idée d’avoir recours aux animaux, avant de se former et d’en faire son métier.

Sous la yourte ou dans les prés qui entourent la ferme, au-dessus de la vallée de l’Aulne, avec ou sans jeux adaptés, à l’occasion des repas ou des promenades, les animaux servent d’intermédiaire entre Marie-Anne et les enfants.

En Ehpad ou foyer pour adultes handicapés

Les bénéficiaires des interventions de médiation ont entre 2 et …100 ans ou plus car Marie-Anne intervient aussi dans des Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou les foyers de vie pour adultes handicapés ; les animaux y aident les humains dans leur quotidien : motricité, langage, repas, etc. mais ils permettent aussi de rompre la solitude.

On peut également venir à Kastell-Dinn en demi-journée ou journée, ou en séjour de vacances, pour connaître les chiens et devenir un maître expert, ou suivre un stage pour ne plus avoir peur des chiens.