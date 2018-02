Publié le 16 février 2018 par admin

Concerts

16 février 2018

Nolwenn Korbell’s Band à l’espace Glenmor de Carhaix.

BB Brunes à La Carène à Brest.

17 février 2018

Tanika Charles + Diron Animal au Run ar puns de Châteaulin

Old Country & Rock ‘n roll à l’espace an Heol de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h le 17 février 2018 avec le groupe Tennessee qui ravira les amateurs de musique américaine ( Old country , Honky Tonk … ) Roselyne , Rémy et Ducky Jim vont vous faire revivre les années 50’. Hank Williams,Johnny Horton, Ernest Tubb, Johnny Cash ou encore Elvis Presley au programme.

Amélie-les-crayons à l’Arthémuse de Briec pour son spectacle Mille Ponts

Funky Touch : Les Fields & The Expressions + Dj Undercover à La Carène à Brest



18 février 2018

Miguel Zenon Quartet au théâtre Max Jacob à Quimper

Festivals

Dernier jour du festival des libertés et des droits de l’homme en presqu’île de Crozon ce vendredi 16 février 2018 avec le film L’arbre de l’enfance d’Anne Barth au Rex de Crozon en présence de Béatrice Méra de l’équipe du film, suivi d’un pot de l’amitié.

Les Dayconnades de l’ouest, c’est le festival d’humour de Quimper. Le 16 février 2018 au Pavillon de Penvillers, le dernier spectacle d’Olivier de Benoist et le lendemain, le concours des tremplins de l’humour.

Circonova, festival de nouveau cirque du théâtre de Cornouaille continue à Quimper jusqu’au 23 février 2018.

À Brest, c’est du théâtre jeune public avec le festival Oups qui propose une quinzaine de pièces mais aussi une balade sonore (ce week-end) jusqu’au 25 février 2018.

Sports

Le badminton club de Pont-de-Buis organise son tournoi de la Douffine vendredi 16 février 2018 à la salle Jean Poudoullec à partir de 19h30.

Le 18 février 2018, marchez pour la bonne cause aux ESCAP’ades de Pont-de-Buis, de 8h30 à 15h à l’espace François Mitterrand ; vous participerez à la lutte contre les cancers pédiatriques en vous inscrivant à l’une des randonnées pédestres de 5, 7, 12 et 20 kilomètres. Il y aura aussi des ateliers de Body Box Fit avec Nina et le défi des 18 000 kms à accomplir… Organisé par l’association ESCAPE.

Foires, salons et vide-greniers

Les 17 et 18 février 2018 au pavillon à Quimper, Ie salon du chiot et du chaton Ioupsi & Joke, avec des dizaines de races et plusieurs centaines d’animaux, des accessoires tendances, toute la planète chiens et chats…

Le vide-grenier du club de rugby de Châteaulin, c’est le 18 février 2018 de 9h à 18h à l’espace Coatigrac’h.