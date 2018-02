Publié le 19 février 2018 par admin

La 41e de L’instant C reçoit cette semaine l’auteur Hervé Bellec pour son dernier ouvrage paru aux Éditions Dialogues » K. B., Kreiz-Breizh, voyage au coeur de la Bretagne « .

Ce livre est illustré par Alain Goutal, cofondateur du festival de Saint-Malo Quai des Bulles, également invité par téléphone.

Le coin lecture évoque une conférence sur le jazz, organisée par Jazz Kreiz-Breizh, prévue le vendredi 23 février à Pleyben, à L’ Arvest.

Programmation musicale : Kreiz-Breizh Akademi » 5e round « , Les Innocents » L’autre Finistère « , Nana Mouskouri » Quand tu chantes « , The Rosenberg Trio » Bossa Dorado « .

Bise à l’oeil et la semaine prochaine, l’auteur Mark Kerjean et le dessinateur Pierre Malma.