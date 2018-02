Publié le 19 février 2018 par admin

En matière de téléphonie et connexion Internet, télévision, le nombre de litiges est en baisse. Il reste cependant des points sur lesquels les consommateurs doivent être vigilants.

Valérie Boulc’h conseillère juridique de la CLCV Finistère (association consommation, logement et cadre de vie) évoque les domaines dans lesquels les problèmes surgissent entre consommateurs et opérateurs de télécommunications, et les moyens de les prévenir ou de les régler.

Il devient rare d’être « abonné à son insu »… Si ça arrive, sachez que tant que vous n’avez pas signé un papier ou cliqué deux fois sur un contrat envoyé par SMS, vous ne pouvez être considéré comme abonné. Si votre ligne est écrasée sans que vous ayez rien demandé, c’est peut-être parce qu’un opérateur indélicat vous a abonné chez lui sans votre accord.

Avant de signer un contrat, il faut certes examiner les conditions particulières…mais demandez aussi les conditions générales de vente qui comprennent toutes les modalités, relations avec l’opérateur ou les garanties pour votre téléphone.

Souvent, les litiges portent sur des problèmes techniques ou des engagements non respectés.

Autre cas : le désaccord sur la facturation. Attention aux numéros surtaxés ou aux numéros de téléphone portable appelés depuis un poste fixe, ils ne sont pas toujours inclus dans votre abonnement. Prenez garde aussi au système SMS+ (un service de micro-paiement par SMS) : il est très facile à mettre en oeuvre (par un enfant notamment) et n’est pas inclus dans l’abonnement : décochez la case dans votre espace clients sur le site web de votre opérateur.

Il y a plusieurs étapes pour régler un litige ou un désaccord avec votre opérateur de téléphonie mobile ou de télécommunications :

Le service client : n’hésitez pas à négocier ! Si la réponse ne vous satisfait pas, passez à la lettre recommandée avec accusé de réception. Le service consommateur : si les démarches auprès du service client n’aboutissent pas. Son adresse figure dans les conditions générales de vente. L’association de consommateurs : elle a accès à des interlocuteurs spécifiques des services consommateurs des grands opérateurs. Quand les recours précédents sont épuisés et dans un délai de deux mois : le médiateur des télécommunications : instance indépendante très efficace Le tribunal en dernier recours (mais heureusement, ça devient rare).

Résiliations d’abonnement : la majorité des litiges

Au niveau national c’est la résiliation de contrat qui arrive en tête des litiges entre consommateurs et opérateurs avec 28% (contre 20% en 2016). Les litiges réglés en 2017 par le médiateur des télécoms ont augmenté globalement de 8%.

Vérifiez votre durée d’engagement qui figure sur votre facture téléphonique. Si cette durée dépasse 12 mois, la loi Chatel vous permet de résilier votre contrat par anticipation (vous devrez alors payer un quart des abonnements restant à courir).

Quand la résiliation est actée, restituez les équipements de votre opérateur (box Internet, décodeur télévision) et conservez la preuve de la restitution (bordereau d’envoi postal, reçu de restitution remis en boutique).

Pensez à conserver vos factures, si elles sont envoyées par mail ou si elles sont publiées sur votre espace client (du site web de votre opérateur), téléchargez-les. En cas de litige après résiliation de votre contrat, vous pourriez en avoir besoin pour régler votre problème.

Retrouvez la CLCV du Finistère lors de ses permanences

à Châteaulin, 40 Grand Rue, le mercredi de 14 à 17 h 30

à Landerneau sur RDV le 3e mercredi du mois à la MPT 02 98 21 53 94

à Carhaix, le premier vendredi du mois sur rendez-vous au 06 04 45 86 54

