On pourra passer l’après-midi à la ferme pédagogique (en breton ou en français), écouter des contes et des chants d’hiver, suivre les loups et le docteur écureuil, ou observer les animaux nocturnes, entre le 26 février 2018 et le 8 mars 2018. L’équipe d’animation a préparé deux temps forts : un escape game et un carnaval !

Escape Game

En pleine visite de la ferme pédagogique du domaine de Menez Meur, vous vous retrouvez bloqués à l’intérieur ! Vous allez devoir résoudre des énigmes et relever des défis pour vous en échapper !

Mardi 27 février 2018, de 14h à 16h – Tarifs : adulte 6,50 € / enfant 4,50 € / gratuit – À partir de 10 ans – Sur inscription au 02 98 68 81 71

Carnaval des animaux

Déguisez-vous en animal sauvage ou domestique de Bretagne et paradez devant les animaux du domaine. L’élection du meilleur déguisement clôturera la journée ! Profitez-en pour découvrir les nouveaux nés de la ferme, mercredi 28 février 2018 à 14h – Tarifs : adulte 4,50 € / enfant 2,50 € / gratuit pour les enfants déguisés.

Les travaux au domaine

Ferme pédagogique, bâtiments administratifs et d’exposition, nouvelle scénographie extérieure pour le parcours d’interprétation, belvédères sur les roch Glujau et Glaz et bientôt un espace d’accueil du public…. le domaine de Menez Meur se transforme depuis deux ans. Les travaux seront terminés d’ici l’été. Camille Lagarde, la directrice adjointe du parc, nous en explique le détail.

