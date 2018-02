Publié le 22 février 2018 par admin

Aujourd’hui, nous vous proposons, de nouveau, de prendre des nouvelles des webradios scolaires du Finistère.

Après avoir découvert la webradio du collège Alain de Crozon, au travers d’un très beau documentaire réalisé sur la commune de Roscanvel, ce midi nous prenons la direction de Quimper et du Lycée de Cornouaille. Depuis quelques années, Radio Lycorn, la radio du lycée, propose aux élèves de s’essayer à la prise de parole au sein de l’établissement.

La webradio proposait la semaine dernière, une émission très complète, sur le thème du sport au sein de l’établissement. Un choix évident : Quoi de plus normal, puisque le lycée de Cornouaille a développé plusieurs partenariats avec des clubs sportifs quimpérois. Il accueille depuis plusieurs années de nombreux lycéens sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau. Nous serons au téléphone en tout début d’émission avec Jean-Louis Millet, CPE au lycée de Cornouaille. Il est charge de la webradio du lycée.

En deuxième partie d’émission. Nous irons découvrir la souterraine. La Souterraine est une oreille sur la production musicale, autonome et francophone. Depuis 2014, elle édite des compilations, pense aux circulations possibles de ces musiques, et organise des fêtes souterraines partout dans les pays. Autour de lui, quelques autres amoureux de la musique indé qui n’ont d’autres objectifs que de faire plaisir à nos oreilles et de nous promener dans l’univers un peu caché de la création musicale « underground » française. Yann a recueilli les propos de Benjamin Caschera, fondateur de la souterraine.

Pour écouter l’émission de Radio Lycorn en intégralité : http://audioblog.arteradio.com/blog/3047200/radio_lycorn/