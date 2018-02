Publié le 23 février 2018 par admin

Quelques rendez-vous à suivre ce week-end dans le Finistère : concerts, festivals, spectacles, conférences, foires et salons…

Concerts

HOLLIE COOK + GENERAL ROOTS sont à la ferme de Gwernandour à Brasparts ce 23 février 2018.

Fêtes et festivals

Jusqu’au 26 février 2018, c’est Astropolis festival de musiques actuelles à Brest, la 7e édition d’hiver qui s’étend dans toute la ville et qui innove dans sa programmation pour tous les publics y compris les enfants.

Samedi 24 février 2018, la recyclerie du pays de Daoulas à Irvillac fête son 2e anniversaire, avec goûter, duo chant & accordéon , vente surprise …-20% pour les personnes déguisées !

Vie et diversité – en transition vers un printemps nouveau ! C’est le titre de ce rendez-vous inédit proposé par l’association Arborepom avec une trentaine d’associations et de producteurs qui défendent l’environnement et la biodiversité. On pourra suivre des animations et découvrir la biodiversité dans le jardin, ou profiter de la bourse aux greffons de pommiers. Dès 10h le 24 février 2018 à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. Gratuit.

Spectacles

Dernier rendez-vous du festival de nouveau « nouveau cirque » Circonova à Quimper avec Grande, une revue de music hall mais …acrobatique ! Avec machine à laver en équilibre sur la tête, lancer de couteaux, mât chinois, effeuillage acrobatique le 23 février 2018 au théâtre de Cornouaille.

Le festival Oups – théâtre sur la ville à Brest continue jusqu’au 25 février 2018.

Plus si affinités, par Le p’tit théâtre de La Forêt Fouesnant est à l’affiche de l’Athéna d’Ergué-Gabéric le 25 février 2018. Une pièce écrite par Mathilda May et Pascal Légitimus sur les rencontres entre Femme et Homme et l’infinité des combinaisons.

Conférences

L’histoire du jazz, à travers l’esclavage, l’influence africaine, la ségrégation raciale et la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, illustrée en musique par le groupe Good Time Jazz et les danseurs de la Swing Factory, c’est à 14h30 à l’Arvest de Pleyben, et c’est suivi d’un concert à 20h, le 23 février 2018.

Le 23 février 2018 au FHEL à 18h30 une table-ronde sur la scène internationale des libres figurations, dans le cadre de l’exposition actuelle du fonds Hélène et Edouard Leclerc (Libres figurations, années 80). Autour de Pascale Le Thorel, commissaire de l’exposition, plusieurs artistes viendront parler de leurs oeuvres : Afrika (Les Nouveaux Artistes, Russie), Elvira Bach (Neue Wilden, Allemagne), Roberto Cabot (Novos Selvages, Brésil) et Samantha McEwen (Graffiti, États-Unis), accompagnés de Paquita Escofet Miro, collectionneuse d’art russe. La soirée sera accompagnée d’une projection d’images d’archives. Rendez-vous à l’accueil. Droit d’entrée inclus dans le prix du billet d’entrée à l’exposition. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Foires et salons

Le 1er Festival du Camping Car et du Fourgon a lieu au pavillon de Penvillers à Quimper du vendredi 23 au lundi 26 février 2018, de 10h à 19h en continu ; l’entrée est gratuite.

L’association des modélistes de l’Aulne organise sa 21e exposition de modélisme (pluridisciplinaire : bateaux, trains, avions, etc.) les 24 et 25 février 2018 à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin. Horaires public : samedi 14h à 18h – dimanche de 10h à 18h. Tarif adultes : 5€ Jeunes de 10 à 17 ans : 3€. Enfants de moins de 10 ans : gratuit.