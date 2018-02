Publié le 26 février 2018 par Animateur

Dans le cadre de la 42e de L’instant C, Patrice et Sébastien reçoivent le romancier brestois Mark Kerjean et le dessinateur parisien d’origine finistérienne Pierre Malma.

On évoque avec Mark son roman initial, paru chez @GoaterNoir, Les corps sont plus lourds que les coeurs brisés, ainsi que Sandinista, 36 nouvelles autour de l’album de Clash, toujours chez @Goater.

Pierre, quand à lui, a un univers de dessins particuliers et attirants, et a participé aux deux premiers @Casiers, la revue brestoise de bd.

Le Coin Lecture

Les derniers Rock & Folk et Rolling Stone et le concert fabuleux de Sparks sur Arte, puis le rendez-vous au Vauban avec le Double Quatuor, samedi à 20h30 et dimanche à 17h.

Musiques

Cavern de Liquid Liquid, Qui c’est celui là de Pierre Vassiliu, Missionary Position de Sparks et Gentleman cambrioleur de Jacques Dutronc