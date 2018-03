Publié le 23 février 2018 par admin

Invitation aux voyages…

Avec un invité qui a fait le tour du monde, qui en a tiré des polars et des thrillers qui cartonnent, mais n’a pas limité sa créativité aux romans noirs puisqu’il a également collaboré à des bandes dessinées, publié des nouvelles, des livres pour le jeunesse, des pièces radiophoniques, écrit pour des musiciens, bref un touche-à-tout… Mais cékidon ? Caryl Férey, bien sûr !

Caryl Férey nous présente Plus jamais seul, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, la troisième enquête de McCash, ex flic, toujours borgne, désormais affublé d’une paternité toute récente et inattendue en la personne d’Alice, une ado qui lui a été confié par une ex maîtresse récemment décédée. Ce qui ne l’empêchera pas de partir en chasse jusqu’en Grèce afin d’essayer de mettre la main sur les assassins d’un de ses amis…

Un petit tour au froid, également, toujours en compagnie de Caryl Férey, avec Norilsk, paru aux éditions Paulsen en octobre 2017, un récit de voyage dans la ville sibérienne la plus polluée et la plus surveillée du monde, sans oublier ses autres romans, Condor, Mapuche, Haka, Utu, Zulu…

De l’actu du polar en fin d’émission et le coin des éditeurs qui recevra les éditions Chandeigne, spécialisée dans les auteurs portugais

Bonne écoute !

Index des livres cités

Caryl Férey

Plus jamais seul – Éditions Gallimard – collection Série Noire : de la Bretagne aux îles grecques, la troisième enquête de McCash sur les traces des assassins de son ami.

Norilsk – Éditions Paulsen : carnet de voyage en Sibérie dans la ville minière de Norilsk

Condor – Éditions Gallimard – collection Série Noire : Le Chili post-Pinochet, came mortelle dans les bidonvilles

Actu Polar

Sans lendemain – Jake Hinkson – Éditions Gallmeister : un roman noir exceptionnel et décapant, sexisme, homophobie et fanatisme religieux dans l’Arkansas en 1946.

Les infidèles – Dominique Sylvain – Éditions Viviane Hamy : Un très bon polar dans lequel la vérité tue dans un univers bâti sur le mensonge.

Boccanera – Michèle Pedinielli – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire : Une nouvelle détective privée niçoise qui déménage sévère dans un premier polar formidable.

Pleasantville – Attica Locke – Éditions Gallimard – collection Série Noire : Superbe roman noir, une jeune fille disparaît entre les deux tours de l’élection municipale de 1996 à Houston (Texas), alors qu’un candidat afro-américain est favori des sondages.

Satanas – Mario Mendoza – Asphalte Éditions : un roman noir colombien démoniaque dans lequel les chemins qui mènent au mal n’ont pas besoin du surnaturel.

Le coin des éditeurs

Reçoit les éditions Chandeigne. Créée en 1992, cette maison est spécialisée dans les récits de voyage et la littérature monde lusophone. Elle a toute sa place dans Des Polars et des Notes puisqu’elle édité quelques romans noirs tels Mort sur le Tage de Pedro Garcia Rosado qui présente Lisbonne sous toutes ses facettes à travers l’excellente intrigue de ce roman noir passionnant.

La zik

Punky, un peu rock pour finir tout en douceur avec le son du silence…

– The Clash – English Civil War

– Trotskids – Gueule d’Enfer

– The Adverts – One Chord Wonders

– Alabama Shakes – Future People

– Simon and Garfunkel – The Sound of Silence