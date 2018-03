Publié le 23 février 2018 par Basile

Le froid s’installe et la neige se profile à l’horizon

C’est le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 23 février 2018 vers 19h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

“ Situation générale le vendredi 23 février 2018 à 12H et évolution

Proche Atlantique et Manche-ouest

Dépression sur le large atlantique se décalant vers le Groenland en se creusant. Thalweg associé balayant l’ouest des îles britanniques.

Anticyclone sur la Scandinavie se renforçant 1041 hPa demain. Dorsale associée s’étendant vers le golfe de Gascogne. “

Le pic de la vague de froid est donc attendu entre lundi et jeudi prochain.

Cet anticyclone sibérien qui s’installe va causer une curiosité en Atlantique central : une houle d’est jusqu’à 10m va se développer au nord des Açores la semaine prochaine, conséquence de ce flux venteux d’est venu de la Manche.

Autre curiosité de cette situation hivernale, un jetstream ou courant d’altitude de secteur est va souffler au dessus des pays scandinaves et de l’Ecosse, tandis qu’un autre flux rapide d’altitude soufflera d’ouest au dessus de l’Espagne et du sud de la France.

Samedi

C’est une nouvelle journée de grand soleil.

Les minimales sont comprises entre -4°C dans l’intérieur et 0°C sur le littoral abrité. Les maximales seront comprises entre 6 et 7°C.

Le vent de nord-est à est reste modéré à soutenu en journée.

Dimanche

Un bref et relatif redoux se produit se dimanche, grâce à un léger réchauffement en altitude.

Les minimales sont attendues entre -2 et 2°C, et les maximales entre 5 et 7°C.

Le soleil sera toujours au rendez-vous.

Un léger voile d’altitude devrait être aperçus à l’horizon est en journée, sans trop réduire le rayonnement solaire.

Le vent d’est se renforce, jusqu’à 60 km/h sur les côtes de la Manche.

Premier coup de froid lundi matin avec des minimales attendues entre -5 et -1°C. Lundi soir, après journée glaciale mais dégagée et un thermomètre ne dépassant pas 0 à 3°C, un front très atténué * arrivera par la Manche. De petits flocons sont attendus sur le nord du département en début de nuit.

Le vent de nord-est devient fort avec des rafales à 70 km/h.

Mardi les chutes de neige se poursuivront dans la Manche, à l’écart des côtes du Finistère semble-t-il tandis que les températures minimales seraient comprises entre -6 et -2°C.

Mercredi matin se produirait le pic de froid avec de -8 à -3°C sur le Finistère, et de -1 à 2°C en journée.

Jeudi et Vendredi, une masse perturbée et humide remonterait peut-être par le Golfe de Gascogne, provoquant des chutes de neige modérées à soutenues sur l’ensemble de la Bretagne, neige qui pourrait virer à la pluie en fonction de la température de l’air. Précisons que la situation est encore impossible à déterminer, entre la température de la masse d’air et celle du sol et des basses couches.

En fin de semaine prochaine le redoux relatif, plutôt un retour à la normal en fait, se fera sous la pluie ou la neige, avec des minimales encore inférieures au zéro dans l’intérieur.

*_Il ne s’agit pas d’un front en fait mais d’une ligne de convergence, parallèle aux isobares, et qui donne souvent de longues heures de précipitations sur des zones très localisées. Ici sur la Manche elle est due au flux de nord-est qui rencontre la côte nord française.