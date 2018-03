Publié le 26 février 2018 par admin

À l’issue du second tour des élections municipales anticipées au Faou, c’est Marc Pasqualini et sa liste “Pour une transition constructive” qui l’emportent avec 55,24 % des suffrages et 474 voix.

La liste de Marc Pasqualini compte 90 voix d’avance sur l’équipe de la maire sortante Geneviève Tanguy qui recueille 384 voix et 44,76% des suffrages. Cette dernière avait dû remettre en jeu son mandat suite à la démission de plus d’un tiers des conseillers municipaux.

La participation pour ce second tour des élections municipales complémentaires intégrales est de 66,05 %, en légère hausse par rapport au premier tour.

Le maire sera formellement élu lors du prochain conseil municipal qui doit se tenir en fin de semaine.