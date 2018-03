Publié le 02 mars 2018 par admin

Pendant les vacances, un peu moins de propositions d’animations et de sorties le week-end en Finistère… mais il en reste quand même : quelques concerts, un festival et un monceau d’expos !

Concerts

2 mars 2018

Le temps s’y prête, c’est Tost an Tan au Run ar Puns de Châteaulin comme c’est le cas un vendredi par mois, avec des groupes et musiciens amateurs, au coin du feu. Et là ce sera Tarantula (rock français).

Fair, le tour : Cabadzi x Blier + Freez (electro hip-hop) à La Carène à Brest

Cabaret Sonique : Paco Tyson w / Zippo, Chichi, Discord au Vauban à Brest

3 mars 2018

Juliette Armanet (chanson pop romantico-acidulée) à La Carène à Brest

Too Many T’s (boum bap music) + Degiheugi (electro hip-hop) + Cobin (techno acid) au Novomax à Quimper

Bruno Nevez Double Quartet (jazz rock & classique) au Vauban à Brest

Millésime Vintage (rock) à la MJC de Douarnenez

4 mars 2018

Charkha (jazz groove) au Run ar Puns de Châteaulin

Bruno Nevez Double Quartet (jazz rock & classique) au Vauban à Brest

Festivals

Un festival du jeu vidéo – le Pixel festival – a lieu les 3 et 4 mars 2018, de 10h30 à 18h, à l’initiative de l’association Let’s Play et de la MJC de Kerfeunteun à Quimper. Le public pourra suivre des conférences, projections, participer à des concours, suivre un défilé cosplay et jouer dans différents espaces accessibles le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 10h30 à 18h :

Espace rétrogaming : jeux vidéo des années 80 au milieu des années 2000

Réalité virtuelle

Jeux récents : PS4, XBOX One, Wii U, PC, etc.

Exposition Science-Fiction : Star Wars, Doctor Who, etc.

Exposition Final Fantasy

Espace LEGO : jeux vidéo et briques

Atelier Minecraft

Impression 3D

Expositions

Pendant les vacances d’hiver, Océanopolis présente l’exposition itinérante à succès “Jeux de grains, tas de sable et graines d’avalanche” Très interactive, elle comprend 21 manipulations destinées à expliquer au jeune public des expériences actuelles de recherche scientifiques. Mais le parc de découverte des océans propose également MiniLab, une immersion dans la biodiversité du plancton en 3D, et bien d’autres animations (nourrissage des animaux en plongée, projection ciné, etc.

Les raies sont les vedettes de l’exposition présentée jusqu’au 9 mars 2018 par le Conseil départemental au 2, rue Théodore le Hars à Quimper. 13 panneaux réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et l’Association pour l’étude et la conservation des sélaciens (Apecs) permettent de découvrir ces proches cousines des requins et l’importance de les protéger.

L’exposition très graphique Libres Figurations années 80 continue au FHEL de Landerneau jusqu’au 2 avril. Un atelier est proposé aux 6-12 ans le 7 mars 2018.

L’école vous manque ? Le musée de l’école rurale de Trégarvan est ouvert pendant les vacances et on peut y voir l’exposition temporaire “du potAgeR à l’assieTte” fruit d’une année de travail des élèves d’une classe de CE1-CE2 en éducation artistique et culturelle. Inspirés par le potager scolaire du musée et par les œuvres du peintre italien Giuseppe Arcimboldo, assistés par l’artiste Barbara Smith, les élèves ont mêlé art plastique, photographique et culinaire.

Il y a beaucoup d’autres expositions en Finistère, vous pouvez les retrouver sur le site de Finistère-Tourisme.

Jeux et attractions

Luna Park, la fête foraine de Quimper bat son plein au parc de Penvillers jusqu’au 11 mars 2018. Pendant les vacances scolaires, les attractions et manèges sont ouverts tous les jours de 14h à 20h ; nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 23h.