Publié le 02 mars 2018 par admin

Ce groupe nous vient d’un petit village d’Autriche mais il ont déménager a Vienne en 2013 pour pouvoir vivre de leurs passion commune : la musique. Les deux membres composant cette formation se connaissent depuis l’enfance et on laissé de leurs côté leurs autres projets pour former Leyya. Sophie Lindinger, 25 ans, s’occupe du chant de la composition des morceaux de la réalisation sonore et de l’écriture tandis que Marco Kleebauer, 23 ans, s’occupe lui de la réalisation, les sons et des effets et des percussions (pour lesquelles il a reçu un diplôme du conservatoire de Vienne).

Il sortent fin 2014 un premier ep qu’ils appellent « Youth Drowned » (littéralement « jeunesse noyée ») qui rencontre un petit succès puisque un des deux titres de cet EP a été diffusé sur les ondes via une radio autrichienne importante.

Suite à ça s’en suit une tournée en Europe en 2015 après que leurs titres Super Ego issu de leurs premier album ai accrus leurs popularité.

Ils reviennent avec un deuxième album sortis le 26 janvier dernier chez Las Vegas Records dont nous recommandons d’aller écouter sans plus attendre.

L’album est disponible sur le site du duo

Notre coup de coeur le titre “Zoo”