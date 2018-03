Publié le 03 mars 2018 par Basile

L’hiver s’accroche encore un peu mais la douceur est bien de retour

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 03 mars 2018 vers 07h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

C’était donc une semaine exceptionnelle sur le Finistère, touché par un froid sibérien qui rappellera les épisodes de 1963, 1985 et 1987 pour les plus froids.

Les minimales ont oscillé entre -5 et -8°C, et il a bien évidemment gelé sur les îles ce qui est très rare, mais aussi dans les eaux calmes de certains ports.

Les stations ont relevé -3.2°C à Ouessant, -7°C à Landerneau, -6.7°C à Brest et -6.2°C à Quimper par exemple.

Tout s’est achevé jeudi lors d’un redoux humide. Suivant le lieux il y a eu entre 1 et 5cm de neige, puis soit des pluies verglaçantes, soit du grésil avant finalement le dégel complet du département dans la soirée.

“ Situation générale le samedi 3 mars 2018 à 00H et évolution

Proche Atlantique et Manche-ouest

Dépression “EMMA” 983 hPa sur l’entrée de Manche, se décalant lentement vers le nord-ouest et prévue 982 hPa au sud-ouest de l’Irlande samedi soir.

Dépression 978 hPa sur le golfe de Gascogne, se décalant vers le nord-ouest et prévue 980 hPa ce matin vers Penmarch, puis se décale vers le nord en se comblant.

Nouvelle dépression prévue ce soir 979 hPa au large de la Bretagne, prévue sur la pointe de Cornouaille anglaise dimanche matin.

Flux d’Est rapide se maintenant sur les Iles Britanniques. ”

La vague de froid sibérienne, courte mais intense, est venue perturber durablement la circulation générale sur l’Europe et le proche Atlantique.

Actuellement le courant jet d’altitude est situé très au sud, puisqu’il vient toucher les côtes du Maroc et du Portugal. Les perturbations aussi se forment plus au sud que de normal, au large des côtes espagnoles.

L’anticyclone des Açores est inexistant pour l’instant, mais il devrait réapparaître en fin de semaine prochaine.

En attendant son retour les perturbations atlantiques plus ou moins actives vont s’enchaîner sur le nord-ouest de la France.

Samedi

La fraîcheur se maintient, le redoux est toujours très long à se mettre en place au niveau du sol, sauf sur les îles bretonnes.

Ce matin il faisait entre 0 et 4°C sur le continent et entre 6 et 7°C sur les îles.

Cet après-midi par contre on attend de 8 à 10°C partout à la faveur d’un centre chaud dépressionnaire qui circule sur la Bretagne.

Les petites pluies quittent le nord-Finistère vers la Manche en ce début de matinée, laissant une grisaille tenace derrière elles.

Mais de nouvelles précipitations aborderont le département par la côte sud en fin d’après-midi sous la forme d’une ligne de cumulonimbus pouvant donner des orages, en plus des précipitations localement intenses.

Entre les deux le soleil va donner enfin quelques belles éclaircies.

Le vent de sud-ouest d’abord faible à modéré se renforce en fin d’après midi, des rafales à 80 km/h sont attendues sur les côtes sud la nuit prochaine.

Dimanche

Après un début de matinée assez ensoleillé, de nouvelles averses vont se produire à la mi-journée, arrivée par l’ouest. Les éclaircies sans pluie reviennent en cours d’après-midi.

Les minimales sont attendues entre 3 et 8°C, et les maximales seront stables entre 8 et 10°C.

Le vent d’ouest est soutenu avec des rafales sous les grains.

Lundi tandis qu’un centre dépressionnaire s’approche de Nantes le vent soutenu va s’orienter sud-est. La douceur se maintient et le ciel sera assez chargé avec de petites pluies.

Ce temps bien perturbé devrait se maintenir toute la semaine, entre perturbations et ciels de traîne. Il n’y aurait pas d’amélioration anticyclonique avant au moins la semaine suivante.

