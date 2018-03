Publié le 05 mars 2018 par Animateur

Patrice et Sébastien accueillent dans la 43e de L’instant C le groupe de rock Clara Venus, trio bresto-landernéeen, représenté par le chanteur Éric Hartereau et le bassiste Vincent Chassagne.

Clara mélange ses guitares énervées et le monde poétique. Belle illustration, Éric joue en direct le morceau ” La rançon “, d’après un texte de la poétesse Renée Vivien.

Dans le coin lecture, présentation de la bd ” Marshall Bass ” chez Delcourt.

Programmation musicale : Clara Venus ” Le mal ” (à découvrir le clip sur YouTube), Jean Schulteis ” Confidence pour confidence “, The Police ” Message in a bottle “.

Bise à l’oeil !