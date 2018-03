Publié le 09 mars 2018 par admin

Ce dernier week-end de vacances d’hiver est encore un peu calme mais en cherchant bien on respire des parfums de printemps : fête des jonquilles en forêt du Cranou, rando sous la lune à Botmeur, BD à Quimper…

Concerts

vendredi 9 mars 2018

Pour son apérozik mensuel, Le Vintage au Faou accueille le pianiste Steven Prigent et sa création SPS-PROJECT un solo qui mêle piano, synthé, électro et percussions.

Le classique de Bizet revisité : Carmen 2.0 par l’ensemble Matheus à La Carène de Brest.

Malka Family est au Vauban à Brest avec sa Funky Touch.

Spectacles

Treizour est une exploration chorégraphique & musicale de la transmission, fruit du dialogue entre danse contemporaine et chants et danses traditionnels bretons : à découvrir le 11 mars 2018 à l’Espace Glenmor de Carhaix.

Festivals et fêtes

Penn ar BD ou tout l’univers des bulles et des petites cases en un seul lieu et un seul jour : le 11 mars 2018 au parc des expositions de Quimper. Au programme de ce festival : dédicaces, ventes de bandes dessinées et de disques, exposition, atelier mangas, attribution du Grand Prix de la BD bretonne, concours du p’tit dessinateur…

La fête des jonquilles, rendez-vous traditionnel et pré-printanier en forêt du Cranou, c’est le 11 mars 2018. Le comité des fêtes de Rumengol propose stands de kermesse et jeux divers, promenade à poney, café, gâteaux… et nouveautés : tir à la carabine et barbe à papa. On pourra cueillir des jonquilles mais il faudra en laisser !

Balades et randonnées

Suivez la fameuse randonnée sous la lune de l’association Addes de Botmeur ce vendredi 9 mars 2018 ! Une balade contée entre les crêtes des monts d’Arrée et les marais du Yeun Elez, à la lueur des lampes à pétrole et de la lune…si elle veut bien.

Conférences

Samedi 10 mars 2018, la librairie Passage à Brasparts propose une présentation de l’ouvrage de Florent Gabarron-Garcia L’héritage politique de la psychanalyse aux éditions La Lenteur, en présence de Pierre Eyguesier et de Rémi Trehin-Lalanne. Cette rencontre s’adresse absolument à tous les publics !

Et le lendemain, le 11 mars 2018, la librairie reçoit Pierre Servain, doctorant en sociologie à l’Université Bretagne Occidentale (Brest), sur le thème de la mise en commun de l’habitat, dans les habitats groupés participatifs de l’Ouest de la France.

Foires, salons, vide-greniers

Du 10 au 12 Mars 2018, au Parc des expositions de Quimper, c’est le salon des vins et de la gastronomie avec de nombreux exposants en produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants, producteurs et distributeurs.

Le 11 mars 2018, l’APE de Camaret organise une bourse aux vêtements à la salle omnisports.