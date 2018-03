Publié le 12 mars 2018 par Animateur

Patrice au micro et Sébastien à la technique reçoivent cette semaine dans la 44e de L’instant Culture, les glaneurs d’images que sont Claude Arnal et Gildas Priol.

Gildas (gildas.priol@gmail.com) se passionne particulièrement pour la seconde guerre mondiale sur Brest et le Pays de Brest, alors que Claude, ancien salarié de la Cinémathèque de Bretagne, est plus éclectique.

Dans le coin lecture, on évoque les concerts des 17 mars à l’Espace Léo-Ferré et au Ptit Minou.

Au phoner, Jeremy Douillard pour l’association Rad’Arts et L’ Auberge du Camfrout.

Puis un mot sur la sortie de la bd ” Le mystère de la chambre jaune, une aventure de Rouletabille ” de Gaudin-Slavkovic-Odone, chez Éditions Soleil.

Programmation musicale : Arno ” Les filles du bord de mer “, Charles Trenet ” La mer “, Spernot ” The end the night” et notre côté vintage boules à facettes, Earth, Wind and Fire ” Let’s groove “.

Bise à l’oeil et rediffusion le samedi entre 14h et 15h et le podcast sur radioevasion.net.