L’association Yoganima organise pour la septième fois une journée pour découvrir le yoga : ateliers, conférences, méditation et spectacle de danses indiennes… à Plonéour-Lanvern toute la journée du 17 mars 2018.

2 à 3 millions de personnes pratiquent le yoga en France ; leurs profils se sont diversifiés, même les enfants s’y sont mis, à la demande des enseignants qui souhaitaient que les petits retrouvent une certaine sérénité en classe.

A Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, l’association Axiom compte 130 adhérents qui suivent les séances de Marie-Andrée Madec. Elle a été formée à l’Efy (Ecole française de yoga) pendant 4 ans, un minimum pour maîtriser cette discipline très complète.

Une philosophie de vie

Le yoga est né en Inde il y a quatre mille ans. Intimement lié à l’hindouisme, il veille à connecter l’esprit au corps, mais aussi l’humain à la terre. En plus d’une pratique physique, il s’agit d’une recherche philosophique du chemin de vie propre à chacun. Lenteur, non-violence, respect d’autrui sont les grandes valeurs yoguiques. Le travail des postures est certes un entretien corporel extrêmement bénéfique, aussi bien au sommeil qu’aux articulations ou à la digestion. Mais ce travail passe par le souffle et la conscience de ce souffle : c’est donc aussi une méditation !

Reconnexion bénéfique avec soi-même

En occident, c’est dans les années 1950 que le yoga a commencé à se répandre. Au départ confidentiel et parfois associé à un mouvement sectaire, il s’est désormais popularisé, quitte à y perdre quelquefois son âme. En tout cas, le succès du yoga témoigne du besoin de renouer avec soi-même : gestion du stress, prévention du mal de dos, aspiration au bien-être sont les motivations les plus courantes des pratiquants. Les écoles sont nombreuses, les formes de pratiques aussi ; on peut même faire du yoga dans l’eau !

Fête du yoga dans le Finistère

Pour découvrir quelques-unes des pratiques du yoga, la fête du yoga organisée par l’association d’une vingtaine de professeurs Yoganima a lieu samedi 17 mars 2018 à Plonéour-Lanvern, avec le soutien de Gym Plonéour. On pourra suivre des ateliers découverte (nombre de places limité), des conférences sur les “fleurs de Bach”, pratiquer la méditation et assister à un spectacle de danses indiennes (gratuit).

Retrouvez le programme de la fête du yoga sur le site web de l’association Axiom.

