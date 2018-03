Publié le 13 mars 2018 par admin

Cette semaine le Spatiobus du CNES (Centre national d’études spatiales) fait escale en presqu’île de Crozon pour un “printemps des sciences”. Ce mercredi 14 mars 2018, les animations sont pour tout public.

Du 13 au 16 mars 2018, les élèves du collège Alain vont pouvoir suivre des ateliers et des conférences sur la recherche spatiale : Ariane, l’exploration de l’univers, les satellites de télécommunication ou d’observation de la planète… Les sujets qui se cachent dans le ciel sont nombreux !

Pour le grand public, une journée est organisée à la maison du Temps libre de Crozon, le 14 mars 2018, avec des ateliers et expositions de 10 h à 22 h (entrée libre), et à la bibliothèque de Crozon.

Aux ateliers du Spatiobus, s’ajoutent des conférences sur l’observation du ciel, le cycle de vie des étoiles, des films documentaires sur les inventions et découvertes, un atelier de fabrication de fusées avec lancement en fin de journée.

Plusieurs expositions se prolongent par ailleurs jusqu’à fin mars, dans les bibliothèques, écoles, boutiques de la presqu’île de Crozon.

Un temps fort de culture scientifique

Pascal Perdriau, président du club d’astronomie Cap des étoiles et Geneviève Terrière, chercheuse en physique du CNRS retraitée sont tous deux les artisans de ce moment de culture scientifique et technique. Pour eux, il est crucial de dispenser le savoir et la démarche des sciences, ne serait-ce que pour développer l’esprit critique des jeunes et des moins jeunes…

La culture scientifique de la population est aussi une question de citoyenneté. De nombreux choix cruciaux nécessitent une connaissance des sciences et/ou des techniques, par exemple celui de nos sources d’énergie pour faire face aux changements climatiques. Bref, un citoyen formé à l’esprit scientifique est un citoyen averti !

Plus d’information sur ce printemps des sciences en presqu’île de Crozon.

