Publié le 13 mars 2018 par Animateur

La série Par les champs et par les grèves poursuit son exploration des relations entre terre et mer en Bretagne. Au cours des derniers mois, Arsinée André est allée à la rencontre d’agriculteurs sur la baie de la Forêt. Elle a recueilli leurs témoignages, et réalisé ces portraits radio qui leur donnent la parole. Nous écoutons aujourd’hui la dernière émission de cette série de portraits.