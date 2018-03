Publié le 15 mars 2018 par admin

Depuis 20 ans l’association Eost -Etudes Ouvertes sur Telgruc-sur-Mer – bichonne le patrimoine telgrucien : recherches, publications de livres et de guides, restauration et animation d’un moulin à vent, et conférences, comme celle consacrée aux pommes et aux cidres de Bretagne samedi 17 mars 2018.

Eost signifie moisson en breton, et les récoltes historiques et patrimoniales des membres-chercheurs de l’association sont belles : 10 livres publiés, un onzième à paraître le 9 juin 2018. Il s’agit de guides de balades ou de parutions thématiques qu’on peut trouver chez les commerçants de la presqu’île de Crozon ou commander auprès de l’association.

Conférences et histoire locale

Son président, Jean-Pierre Quéméneur animera la conférence du 17 mars 2018 à 16 h à la salle polyvalente de Telgruc. Elle aura pour thème les pommes et les cidres de Bretagne et se terminera par des dégustations proposées par des cidriers (à consommer avec modération).

Au départ, on a consommé des pommes sauvages, notamment les moines de l’abbaye de Landévennec qui en tiraient une boisson dont on ignore les caractéristiques. Puis aux 17e et 18e siècles, des greffes de variétés venues d’Espagne permettent de faire de la pomme un véritable aliment. Quant au cidre, boisson fermentée comme tant d’autres, il remplace avantageusement l’eau, peu fiable d’un point de vue sanitaire …sa naissance se perd dans la nuit des temps.

A la fin du 19e siècle, le phylloxera décime la vigne et le cidre connaît un véritable âge d’or. En outre, l’alcool intervient dans le séchage de la poudre à canon (comme celle fabriquée à Pont-de-Buis) et le cidre est racheté par l’Etat aux paysans. Dans les pays de Rennes et de Saint-Malo, la production de pommiers est massive. En Finistère et en presqu’île de Crozon, la polyculture domine et on récolte et transforme les pommes pour sa consommation personnelle.

Patrimoine linguistique et bâti

L’association Eost propose par ailleurs des après-midis de conversation en breton entre locuteurs néophytes et bretonnants d’origine.

L’été, elle organise des balades guidées et, après avoir oeuvré à la restauration du moulin à vent de Luzéoc, elle en assure aussi la visite. Une fête aura lieu au moulin les 16 et 17 juin 2018.

Actuellement, l’association invite les amoureux du patrimoine local à contribuer au financement de la restauration des sablières de la chapelle de Lanjulitte – dernière chapelle de Telgruc – via la fondation du patrimoine.

Consultez le calendrier des animations sur le site internet de l’association.

