Publié le 16 mars 2018 par admin

Un week-end très rythmé, imagé, mais aussi cérébral …

Concerts

Vendredi 16 mars 2018

Le festival Astropolis continue à essaimer tout l’hiver avec un Astroclub techno à La Suite de Brest : Tommy Four Seven, Renart, Simo Cell et Luisetti se partagent le set.

Dimoné, chanson rock, à la MJC de Douarnenez

Jupiter & Okwess + Bafang au Run Ar Puns de Châteaulin

Samedi 17 mars 2018

À l’occasion de la Saint Patrick, une soirée celtique avec Descofar (harpes électriques, percussions), Penn ar Bed Paddies (session irlandaise), duo Rospars (chant, violon) et un fest-noz avec Kan ha Biskoul à la salle polyvalente de Rosnoën. Et le lancement de la nouvelle bière Terenez pour les 40 ans du réseau des écoles Diwan. 6€ l’entrée, une dégustation offerte.

Christian Scott (jazz) au théâtre de Cornouaille à Quimper

Mad Professor feat Sandra Cross + The Sunvizors (reggae) au Novomax à Quimper

Festivals

Dans le cadre des semaines syriennes à Châteaulin, samedi 17 mars 2018, un conte arabe “La fille du marchand de figues de Barbarie”, en théâtre d’ombres accompagné par les élèves de l’école de musique. Tout public à partir de 6 ans. Suivi de démonstration de danses bretonnes et orientales par le cercle celtique Alc’houederien Kastellin à la bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin. L’entrée est gratuite.

Jusqu’au 17 mars 2018, on danse partout dans Brest avec le festival DansFabrik 2018. Sur la scène du Quartz mais aussi aux quatre coins de la ville, dans les quartiers, dans les théâtres, dans les rues et jusqu’aux désormais incontournables Ateliers des Capucins.

Et pour les amateurs de 7e art, la fête du court-métrage, c’est les 16, 17 et 18 mars à Brest. Aux Capucins, des projections, ateliers et rencontres autour du cinéma, entièrement gratuites !



Conférences

C’est la semaine du cerveau jusqu’au 17 mars 2018 et à Brest, on peut suivre de nombreuses conférences, visites de laboratoires, projections et ateliers tout public. Vendredi 16 mars 2018 sur les neurosciences et la perception, les perturbateurs endocriniens, samedi 17 mars 2018, sur les neurosciences et la génétique, l’intelligence artificielle, l’hypnose.

Samedi 17 mars 2018, une conférence « Pommes et cidres de Bretagne – Avaloù ha chistroù Breizh », avec présentation historique et participation des cidriers telgruciens et des environs qui présenteront leur cidre et le feront déguster, à la salle polyvalente de Telgruc-sur-Mer.

Foires et salons

Un vide-greniers au profit de l’école publique du Faou le dimanche 18 Mars 2018 à la salle multifonctions de 9h00 à 17h00 avec restauration sur place. Prix d’entrée 1,5 € et gratuit pour les – de 12 ans.

Du 17 au 19 mars 2018, le salon HABITAT / FLORALIA de Quimper, a lieu au Parc des Expositions de Penvillers.