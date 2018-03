Publié le 19 mars 2018 par Animateur

Mikael Baudu est l’invité de la 45e de L’instant C. Journaliste radio, télévision et presse écrite, notre confrère est aussi un réalisateur de documentaires. En 2017 avec ” Open the border “, il suit le dangereux périple de trois kurdes yézidis, qui fuient Daesh et souhaitent rejoindre l’Europe du Nord.

Un doc bouleversant, empli d’humanisme et de solidarité.

Dans le Coin lecture, on parle de la venue du groupe de rock anglais Wishbone Ash au Vauban le mardi 20, et du spectacle de la compagnie La Rigole au Mac Orlan, jeudi 22.

Enfin, un focus sur le livre du journaliste américain Ian Frazier ” Grandes plaines “, chez Hoëbeke. Puis on parle aussi de Blondie…

Programmation musicale : Krismenn ” Dont a reont’darre “, DJ Askan ” Kurdish Cepki Halay “, Blondie ” Heart of glass ” et Dexil Osman u Xemgin Qamishlo ” Ey Hewar “.

Bise à l’oeil

https://radioevasion.fr/audio/19-03-2018.mp3