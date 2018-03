Publié le 19 mars 2018 par admin

Depuis plus de 10 ans, Clémence de Villecourt mène des projets pédagogiques dans les écoles du Finistère et d’ailleurs, autour de l’histoire, du patrimoine, des arts, des sciences et techniques et de la littérature. En s’appuyant sur ses complices animaux, elle redonne aux enfants le goût de la lecture et de l’écriture.

En 2007, Clémence a créé une association Le sabot et la plume pour pouvoir concilier ses deux passions : le voyage et la littérature. Soucieuse de renouer avec un rythme paisible, amoureuse des animaux, elle a choisi la roulotte pour sillonner d’abord la Bretagne, région qu’elle connaissait peu mais qui l’attirait.

En chemin, elle a constaté qu’elle pouvait faire de son attelage un support pédagogique. Et elle a commencé dès lors à proposer aux écoles des ateliers de lecture et d’écriture, autour de différents thèmes : histoire et écrivains locaux, aéronautique et conquête du ciel, rôle du cheval dans la première guerre mondiale…

En ce moment, elle mène deux projets : l’un sur l’essor de l’aviation pendant la Grande guerre, l’autre sur les femmes à l’origine de découvertes scientifiques et techniques.

S’ancrer dans le passé pour s’élancer vers l’avenir

Entre sa roulotte si sobre et son intérêt pour les avions qui ont permis aux humains de réaliser le rêve de voler, Clémence ne veut pas choisir… De même qu’elle tient à relier la terre et les airs, elle construit des ponts entre le passé et le futur. Elle invite les écoliers à découvrir l’histoire pour se projeter et inventer l’avenir. Elle les invite aussi à écrire sur une page de beau papier (fabriqué dans les monts d’Arrée par le Moulin de Kereon), le fruit de leurs recherches et de leurs réflexions. Ils peuvent aussi illustrer leurs propos, du moment qu’ils laissent libre cours à leur créativité et ne cherchent pas à “rentrer dans des cases”. Les pages collectées d’une école à l’autre sont ensuite exposées et bientôt éditées… Par son action, Le sabot et la plume a parfois réconcilié avec l’écriture des enfants dyslexiques ou très réfractaires.

Les animaux, l’humanisme

Quant aux animaux qui accompagnent Clémence – Quidam, le cheval qui tire la roulotte et Milann, son chien – ils sont des médiateurs auprès des enfants et ils participent de cette forme de transmission peu conventionnelle. Ils sont aussi un vecteur dans la quête d’une humanité moins centrée sur elle-même et plus connectée avec la nature.

Le message de Clémence est à la fois écologiste, humaniste et progressiste. Forcément ouverte sur le monde, la voyageuse veut croire que l’intelligence collective contribuera au bonheur des humains ; et que l’éducation y sera pour beaucoup. Son prochain projet a d’ailleurs pour figure centrale Léonard de Vinci.

Une escale de Clémence en 2015 à Plonévez-Porzay

Le blog de l’association Le sabot et la plume

La page Facebook

Playlist de l’émission

Ben Mazué, J’arrive. Le 21 mars 2018 à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas.

Arm, De passage. Au Novomax à Quimper le 30 mars 2018