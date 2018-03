Publié le 20 mars 2018 par admin

A l’occasion de la journée internationale des forêts, examinons nos forêts du Finistère sous l’angle de l’environnement, avec Marc Pasqualini, agent ONF (et maire du Faou).

La forêt progresse en France, et dans le Finistère. Ce qui n’est pas le cas dans le monde entier où la déforestation cause des ravages.

L’ONF (Office national des forêts) gère les forêts publiques (domaniales, communales, départementales) soit un quart de la surface forestière française.

La maladie des épicéas de Sitka

Dans le Finistère, les épicéas de Sitka subissent les attaques d’un scarabée, le Dendroctone alors qu’ils arrivent à maturité et l’ONF a donc dû en abattre un grand nombre. Les arbres ont moins bien résisté car ils avaient été implantés (dans les années 1970) dans un milieu différent de leur terre d’origine, un environnement exempt des adjuvants éventuels (autres insectes, oiseaux) qui auraient pu les aider à lutter contre le ravageur. Ils ont pu être exploités pour la fabrication de palette ou la construction, mais certains paysages ont été modifiés par les coupes à blanc.

Les équilibres forestiers

La régénération des parcelles déboisées se fera soit naturellement (par germination des graines présentes sur place) soit par semis ou plantation, plutôt de chêne. Mais il faudra alors patienter davantage, car un chêne ne s’exploite qu’au bout de 150 ans contre 35 pour un épicéa. D’autres résineux résistent mieux dans les forêts finistériennes : les Douglas.

Le forestier doit composer entre les exigences économiques (la demande de bois ou le souhait de forêts touristiques), et environnementales (la préservation des milieux).

Agro foresterie et protection des eaux

En Bretagne comme ailleurs en France, les forêts ont colonisé les terres agricoles abandonnées. On pourrait cependant voir apparaître des milieux mixtes en agriculture car l’agro-foresterie (association d’arbres et de cultures céréalières ou d’élevage) progresse de nouveau.

On implante aussi des forêts pour protéger les captages d’eau potable car la sylviculture se passe de pesticides et d’engrais chimiques…

Enfin, les forêts sont aussi un témoin de l’état général de l’environnement. En 40 ans de métier, Marc Pasqualini a constaté les effets du réchauffement climatique sur la forêt : invasion des chenilles processionnaires du pin, durée de la végétalisation augmentée de 10 jours (temps entre la poussée d’une feuille et sa chute) et moindre résistance des chênes pédonculés qui ont besoin de davantage d’humidité.

