Publié le 21 mars 2018 par Animateur

Cette semaine l’album de la semaine vous emporte dans des contrées inconnues avec le dernier album de Charlotte & Magon, Lyrical Miracle.

Ce duo Israélo-Français a produit un album qui dénote de ce qui se fait en ce moment en matière de pop. Au programme des synthés tantôt aérien tantôt féerique comme sur « The Garden » une balade douce portée par une guitare en arpège et accompagnée d’un orgue discret mais efficace.

On peut aussi parler des guitares souvent fortement altérées de leurs sons d’origine par de nombreux effets ce qui leurs donnent cet effet si spécial, elles sonnent même parfois orientale comme sur « Always A Secret ».

Et comment parler de Charlotte & Magon sans évoquer la voix de la chanteuse, Charlotte. Elle fait de son instrument vocal un atout de plus dans cette formation en jouant avec et en emportant l’auditeur dans des hauteurs encore insoupçonnées en le berçant de sa voix douce de soprano. C’est pour toutes ces raisons que l’ont vous conseille d’aller sans plus attendre écouter cet opus. Il est disponible sur le site du groupe .