Publié le 21 mars 2018 par Animateur

Radio Evasion accueillait un plateau radio en partenariat avec le centre sociale l’Astérie à la médiathèque de Plougastel-Daoulas, samedi 17 mars.

Cette émission accueillait Gaëlle Vigouroux, conseillère régionale à la région Bretagne, François Sanquer, Sexologue, Marion Clément, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, Arnaud Clugery et Agnès Guyader, président et membre du conseil d’administration de l’AS Dirinon.

Le sujet de l’émission : l’égalité Femme/Homme. Un sujet qui raisonne particulièrement dans l’actualité mondiale et nationale.

Cette émission était organisé dans le cadre d’une semaine de débats programmées par le centre sociale l’Astérie du 17 au 24 mars sur le thème de l’égalité hommes-femmes. L’égalité filles-garçons et hommes-femmes faisait l’objet d’un véritable temps fort, au sein de la commune de Plougastel. Le centre sociale l’Astérie entendait « sensibiliser l’ensemble de la population à l’égalité, faire prendre conscience des préjugés et lutter contre les discriminations liées au genre ».