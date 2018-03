Publié le 23 mars 2018 par admin

Breizh – Djihad, sans escale…

Invité de marque pour cette quarante-quatrième mensuelle de Des Polars et des Notes : Pierre Pouchairet, lauréat du prix de Quai des Orfèvres 2017 pour Mortels Trafics, est avec nous, dans les studios de Radio Évasion et nous présente son dernier roman, Tues-les tous…mais pas ici, paru aux éditions Plon, dans la collection Sang Neuf.

De Quimper à la frontière turque, et même jusqu’en Syrie, le parcours du combattant d’un père qui recherche sa fille mineure partie, comme tant d’autres jeunes, rejoindre le champ de bataille qu’est devenu le Moyen-orient.

Nous évoquerons également ses autres polars et le contexte géopolitique dans lesquels ils se déroulent. Quoi de mieux pour parler littérature noire qu’un commandant de police/écrivain, ayant parcouru le monde dans le cadre de sa profession ? Cisjordanie, Israël, Afghanistan, les places financières, terrorisme et trafics divers et variés, largement de quoi remplir toute une émission !

Sans oublier l’actu de ce mois qui est riche en très beaux textes !

Du côté du coin des éditeurs, grande nouvelle avec le retour du mythique Nestor Burma sous la plume de Jérôme Leroy, chez French Pulp. Relooké, réactualisé, le détective privé qui met le mystère knock out enquête dans le Xème arrondissement de Paris sur une sombre affaire de complot au sein même du siège de la police. C’est le sujet de Terminus Nord, où il ne manque que la pipe à tête de taureau, mais les époques changent…

Bonne écoute !

Index des livres cités

Pierre Pouchairet

Tuez-les tous…mais pas ici– Éditions Plon – collection Sang Neuf : Julie Loubriac a disparu. Âgée de 17 ans, ce n’est pas la première fois qu’elle se volatilise. Ses parents sont pourtant persuadés qu’il ne s’agit pas d’une simple fugue. Divorcés, ils vont unir leurs forces pour découvrir ce qui a pu arriver à leur fille, qui préparait le bac…

Mais nous évoqueront également ses autres polars, La prophétie de Langley, À l’ombre des patriarches, Une terre pas si sainte (Jigal Polar), Mortels Trafics ( Éditions Fayard – Prix du Quai des Orfèvres 2017)

Actu Polar

La route de tous les dangers – Kriss Nelscott – Éditions de l’aube – collection l’aube Noire : L’enquête d’un privé afro-américain, à Memphis en 1968, sur fond de grève des services municipaux où Martin Luther King sera assassiné au cours d’une manifestation de soutien.

La petite Gauloise – Jérôme Leroy – Éditions Manufacture de Livres : Dans une grande ville de l’Ouest, le temps est suspendu et l’on s’attend au pire. Enfin, si seulement on savait à quoi s’attendre… Mais il aurait fallu que l’indic parle plus tôt. Ou que le flic auquel il s’est confié avant d’être descendu ne soit pas lui aussi tué par erreur. Il aurait fallu que les types qui préparent le coup ne se retrouvent pas éparpillés aux quatre coins de la ville, planqués dans des caves et des entrepôts.

My absolute darling – Gabriel Tallent – Éditions Gallmeister : À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu’elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s’ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d’un père charismatique et abusif…

Le coin des éditeurs : reçoit Nathalie Carpentier venue nous présenter les éditions French Pulp. Une maison engagée, 100% auteurs français. Ceux d’hier, les grands du roman dit « de gare » et ceux d’aujourd’hui dans un beau projet de réhabilitation de la culture populaire et une très belle idée de « société participative » dont elle nous expliquera le principe. Et, bien sûr, le retour de Nestor Burma, la légende des privés, dont French Pulp publie de nouvelles aventures, notamment Terminus Nord, sous la plume de Jérôme Leroy.

La zik

Black and white : du blues, du rock, de la pop, les écrivains ont bon goût…

– Muddy Waters – Hoochie Coochie Man

– BB King – I’ve Got A Good Mind To Give Up Living

– Jefferson Airplane – White Rabbit

– Black Keys – Psychotic Girl

– The Black Angels – Evil Things