Publié le 23 mars 2018 par admin

Cette fois c’est bien le printemps ! On change d’heure, ce qui nous laisse une heure de week-end en moins… ce sera plus intense.

Concerts

Samedi 24 mars 2018

Phil Campbell & The Bastard Sons au Vauban à Brest

Kazy Lambist (électro pop) + Inüit (pop) au Run ar Puns de Châteaulin

Dimanche 25 mars 2018

Smile City, Soul Béton (jeune public dès 6 ans, funk hip-hop) à La Carène à Brest

Good Time Jazz à Tal ar Pont à Châteauneuf-du_Faou

Souffles 3 Michel Aumont au Novomax à Quimper

Spectacles

J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin, c’est le titre intrigant de cette pièce de théâtre entre humour belge, tendresse et pragmatisme, sur fond d’enfance en Wallonie profonde, à l‘Atelier culturel de Landerneau le 24 mars 2018.

Une comédie théâtrale avec Georges Beller et Steevy Boulay sur les planches de l’Arthémuse de Briec le 24 mars 2018 : Numéro complémentaire.

Le Centre Social Astérie termine sa semaine de l’Égalité Femmes Hommes avec une pièce de théâtre : « Mon frère ma princesse », samedi 24 Mars 2018 à 17h à la médiathèque Anjela Duval.

Dimanche 25 mars 2018 à 17 h : Jean Kergrist présente son spectacle « Mémoires d’un âne » au bénéfice de l’association « Yalla! Pour les Enfants » (Syrie) à la bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin. Entrée gratuite.

Conférences et visites

La quinzaine Comprendre pour agir, un air de liberté continue à la MJC de Kerfeuteun à Quimper jusqu’au 30 mars 2018. Deux semaines de films et de débats sur des sujets politiques, économiques et sociaux, avec des intervenants et réalisateurs.

Comme chaque année, le musée des beaux-arts de Brest propose une programmation spéciale à l’occasion du « weekend musées » Télérama. Les 24 et 25 mars 2018, on pourra suivre des visites commentées, visites-éclair, ou en famille.

Salons divers

Le 25 mars 2018, le théâtre de Cornouaille vous propose une découverte des métiers d’art de la musique dans ses coursives. A quelques jours des Journées européennes des métiers d’art, plusieurs facteurs, restaurateurs d’instruments ou luthiers partageront les secrets de leurs métiers.

Les 24 et 25 mars 2018, c’est Trevarez en Camelia, un temps fort de l’horticulture en centre Finistère dans le parc dont la collection, une des plus importantes de France, est labélisée collection nationale. 2 jours d’ateliers d’apprentissage, conseils pour jardiniers débutants ou initiés, animations pour les familles, moments festifs pour tous sur un air de Belle Époque, vente de plantes…