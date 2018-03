Publié le 26 mars 2018 par admin

Voilà 11 ans que le projet Choeurs à coeurs unit les générations et cultive le lien social au sein des Ehpad, écoles et foyers de vie en presqu’île de Crozon. Cette année, les chorales chanteront autour de Maxime Piolot, du 19 au 21 avril 2018.

Quatre concerts ont lieu du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 dans les églises et chapelles de Lanvéoc, Argol, Crozon et Camaret.

Avec cette année la participation des chorales des Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Camaret et de Crozon, du foyer Kervallon de Brest (personnes adultes handicapées), des écoles Sainte Anne et Jean Jaurès de Crozon, de collège Jeanne d’Arc de Crozon, de Lannilis…

Tous unis dans le chant

L’intérêt du projet c’est qu’il mêle les publics jeunes et âgés, valides et handicapés, de l’enseignement public et privé… Les générations se retrouvent dans le répertoire de Maxime Piolot, auteur, compositeur et interprète. Ce troubadour des temps modernes intervient bénévolement dans les différents établissements de Choeurs à coeurs. Ses chansons humanistes et poétiques ont touché tous les participants qui ont donc pioché dans les 250 titres de Maxime Piolot. Quant aux chorales, elles accueillent même des personnes qui ne peuvent pas chanter avec leur voix pour cause de handicap, mais qui pourront s’exprimer et être intégrées dans ce mouvement collectif d’expression artistique.

Une contagion positive

La convivialité, l’ouverture vers l’extérieur, l’échange sont les valeurs cardinales de ce projet emmené depuis plus de dix ans par Kaléidoscope, association d’Argol, qui y organise aussi le Téléthon. Cette année, une autre association, Terre et vent, basée à Brest, s’est jointe à l’opération et a proposé à Maxime Piolot d’être maître de choeur. Le chanteur, avide de rencontres et d’expériences humaines, a accepté sans hésiter.

Playlist de l’émission

Deux titres de Maxime Piolot : J’ai besoin de toi et Exilé