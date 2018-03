Publié le 26 mars 2018 par admin

Le collectif N’ouzon ket de théâtre en presqu’île de Crozon présente sa nouvelle création J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec ses collants les 30 et 31 mars et le 1er avril 2018 à Lanvéoc.

Le titre le suggère clairement, J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec ses collants est une pièce de théâtre où se mêlent humour caustique et féminisme. Un seul personnage, Ronchognia de la Rifougne, de noblesse espagnole, maugrée dans un funérarium et nous sidère par ses propos …et les actes qu’on pourrait bien lui prêter.

Fou-rire au funérarium

C’est dit, le texte écrit à quatre mains par Bénédicte Le Bloas-Baldet, comédienne, et Malik Slimane, metteur en scène et directeur artistique, est drôle…mais cruel ! On rira noir du monologue de cette princesse peu commode qui n’aime ni les enfants, ni les gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent… qui n’aime sourire, et vraiment pas se retrouver veuve, une fois encore !

Elle n’est pas commode Ronchognia, c’est certain… mais elle est si libre ! Et ses humeurs touchent à des questions si justes dans le fond, qu’elle pourrait bien nous être un brin sympathique.

Un spectacle réservé aux plus de quinze ans.