Publié le 26 mars 2018 par Animateur

Deux invités cette semaine pour la 46e de L’instant C : Christophe Abolivier en studio et le talentueux Arnaud Le Gouëfflec au phoner.

Le premier est devenu il y a peu le co-programmateur du café-concert le Ptit Minou à Brest, tandis que le second sort un nouveau magnifique album, ” La faveur de la nuit “. 10 titres ” dark folk ” très enlevés et à découvrir rapidement et sans fautes.

Programmation musicale : Suzie Stapleton ” Yesterday’s town “, Kraftwerk ” The model “, Arnaud Le Gouëfflec ” La proie pour l’ombre ” et ” La faveur de la nuit “.

Bise à l’oeil

Patrice et Monsieur Sébastien