Publié le 27 mars 2018 par admin

Qui a des idées pour animer deux des maisons éclusières du Canal ? Hébergement, restauration, services de loisirs, animations… un appel à initiatives est lancé jusqu’au 13 avril 2018.

Le Smatah – Syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de l’Hyère – gère huit maisons éclusières fluviales entre Carhaix et Châteaulin. Dans cet appel à initiatives, il souhaite en confier deux – à Cléden et Châteaulin – à des porteurs de projets quels qu’ils soient : associations, entrepreneurs, collectivités publiques…



Le cahier des charges de l’appel à initiatives est le plus ouvert possible pour redonner vie à la maison éclusière de Pont-Triffen à Cléden-Poher et celle de l’Aulne à Châteaulin.

Tourisme et milieu fluvial

Hébergement, restauration, épicerie, animations, jeux, locations de kayaks ou autres…tout (ou presque) est envisageable. Une connotation fluviale et une orientation touristique seront privilégiées cependant, avec un minimum d’amplitude pour les horaires d’ouverture. Les cyclistes du halage et autres amateurs de navigation fluviale sont demandeurs de services de proximité.

Une convention d’occupation temporaire sera signée entre les porteurs de projet et le Smatah qui restera propriétaire des maisons. Toutes deux sont en bon état, d’une surface de 100 mètres carrés environ, avec un étage :

La maison éclusière de Pont-Triffen est proche de la RN 164 et très accessible avec une aire de bivouac et un préau.

est proche de la RN 164 et très accessible avec une aire de bivouac et un préau. La maison éclusière de l’Aulne est plus en retrait mais elle profite de deux îlots sur le canal, dont un relié au halage avec une passerelle et l’autre à l’environnement très préservé.

Les porteurs de projet doivent se faire connaître avant le 13 avril 2018

Contact : www.smatah.fr ; tél. 02 98 73 42 22

Les autres actualités du Smatah : animations pendant les vacances de printemps, projets pour l’été, ouverture du sentier pieds nus à Rosveguen, travaux d’entretien du canal (avec notamment les chevaux Vivaldi, Divine et Coquine) sont à découvrir sur son site internet et sa page Facebook.

