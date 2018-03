Publié le 28 mars 2018 par Animateur

Un drôle d’oiseau, au chant ensorcelant…

Après leur premier album Ici le jour (a tout enseveli) sorti en automne 2015 le groupe revient avec l’Oiseleur un second opus à l’univers dynamique, délicat et sensible.

Trois ans se sont écoulés et le groupe a exploré de nouveaux horizons, a fait évoluer son style initial, tendance pop et rock planantes vers des compositions allant de l’electro-pop (Anna) au rap minimaliste (L’Ivresse). Conservant une grande qualité lyrique, Arthur Teboul , au chant et à la plume, expérimente lui aussi, entre spoken word et rap, théâtralisant sa voix au timbre éraillé.

Une douce envolée poétique que vous pouvez vous procurer juste ici.

Feu! Chatterton seront à la Carène à Brest le 14 Avril 2018.