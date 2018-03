Publié le 29 mars 2018 par admin

La 21e édition du marché sur l’eau a lieu lundi 2 avril 2018 au lac du Drennec, près du barrage, à Sizun. On y retrouve un marché des producteurs fermiers et artisans locaux mais aussi des ateliers, animations et débats autour du véritable coût de l’eau.

Que coûte vraiment à la santé humaine et à l’environnement le traitement d’une eau polluée ? Surplus de nitrates, pesticides et bactéries nocives dans les eaux entraînent des coûts sociaux pas toujours bien évalués. Ne serait-il pas plus simple d’éviter à la source ces pollutions, qu’elles soient d’origine agricole ou liées à d’autres activités humaines ? C’est la question qui traverse la table ronde et les rencontres du marché sur l’eau de ce lundi de Pâques (2 avril 2018) au bord du lac du Drennec, près du barrage de Sizun.

Réflexions et animations

Le marché des producteurs fermiers (respectueux de l’environnement) et des artisans locaux, membres de l’association Bro an Are et du réseau Civam est au centre de la journée. Une restauration paysanne est proposée à partir de 12 h. On peut suivre la rando nature de la Maison de la rivière à la découverte des oiseaux du lac, ou les ateliers jardinage du syndicat du bassin versant de l’Elorn. Des associations tiennent des stands et même un bar à eau ; un concert de Hop hop hop crew est programmé à 16h30.

