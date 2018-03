Publié le 30 mars 2018 par admin

En ce long week-end printanier, pas mal de théâtre, un marché sur l’eau, mais pas trop de poissons à l’horizon…

Concerts

Vendredi 30 mars 2018

Un ciné-concert, Blockbuster avec 3 comédiens-bruiteurs & 2 musiciens au théâtre de Cornouaille à Quimper

Cabadzi x Blier (rap chanson electro) + Arm (rap) au Novomax à Quimper

Supermoon : CHPTR Live + Sz Live + Night Birds dj’s au Vauban à Brest

Samedi 31 mars 2018

Tim Dup (chanson) + Arthur Revé au Vauban à Brest

Le Fest-Ty-Ven, un nouveau festival musical à Ploeven avec Jack is Back (rock) + Hophophopcrew (musique des Balkans) + Tarantula (rock psychédélique)

Festivals

Le marché sur l’eau, c’est le 2 avril 2018 près du barrage du lac du Drennec à Sizun, pour échanger, discuter de l’eau, de sa qualité, de son coût réel…mais aussi participer à des animations (randonnée, ateliers, concert).

Théâtre

Le collectif N’Ouzon Ket de théâtre en presqu’île de Crozon présente sa nouvelle création J’ai tué le Prince Charmant, je l’ai étouffé avec ses collants avec Bénédicte Le Bloas-Baldet en Ronchognia de la Rifougne, princesse certes, mais qui n’aime pas les enfants, ni les gens qui font du bruit avec leur bouche quand ils mangent, elle n’aime pas sourire … Elle n’aime vraiment pas se retrouver veuve, une fois encore ! Un spectacle réservé aux plus de quinze ans. Les 30 & 31 mars 2018 à 20h32, au « Petit Théâtre », Salle polyvalente de Lanvéoc. Le 1er avril 2018 à 15h37, au « Petit Théâtre », Salle polyvalente de Lanvéoc. Renseignements et réservations : 07-68-66-32-30 ou collectif.nouzonket@gmail.com

Le festival de théâtre d’improvisation SUBITO! c’est les 30 et 31 mars 2018 à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas avec le Mondial de Catch Impro, ses 9 comédiens et son ring à 360°

Deux représentations du spectacle Regards en Biais de la compagnie La Hurlante ont lieu dans le quartier Saint-Marc à Brest ce samedi 31 mars 2018 programmées par Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Conférences et ateliers

À l’initiative de l’association « Yalla ! Pour les enfants », les semaines syriennes se terminent à Châteaulin samedi 31 mars 2018 avec une conférence de Maha Hassan, écrivaine kurde syrienne, « La littérature et la guerre » à la Bibliothèque Perrine-de-Grissac.

Un rendez-vous convivial autour de la culture bretonne samedi 31 mars 2018 à la salle Kejadenn de Logonna-Daoulas : le Kwiz. Pour les bretonnants ou apprenants, seuls, en famille ou entre amis, un quizz en breton par équipes : questions sur la Bretagne et la culture bretonne. Rires et après-midi de convivialité garantis ! Kemerit perzh gant ho familh pe ho mignoned evit respont ouzh goulennoù ar C’hwiz diwar-benn sevenadur Breizh. Un abadenn blijus digor d’an holl ! Merenn vihan evit an holl.

Expositions

Dernier week-end pour parcourir l’exposition sur la contre-culture des années 1980, en peinture et sculpture, Libres figurations, années 80 au Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau.

Une expo photo à l’abbaye de Daoulas : Hairstyles, du photographe africain J. D. Okhai Ojeikere. Réalisée de 1968 à 1999 au Rolleiflex 6X6, la série rassemble plus de 1 000 clichés dont une trentaine est présentée dans les jardins de l’Abbaye de Daoulas. Chaque coiffure est photographiée systématiquement de dos, parfois de profil, rarement de face. Jusqu’au 6 janvier 2018.