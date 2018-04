Publié le 02 avril 2018 par Animateur

Pour la 47e de L’instant C et la première émission du mois d’avril, Patrice et Sébastien reçoivent cette semaine Yann Belin (L’oreille KC), pour évoquer le Disquaire Day et le chanteur Mickael Guerrand, pour revenir sur son concert et séjour au Québec.

Programmation musicale : Micah P. Hinson ” Stand in my way “, Boy ” Playground love “, Félix Leclerc ” Le ptit bonheur “, David Courtin feat Izia ” Nous deux “.

Bise à l’oeil !